Вчені знайшли препарат для боротьби з радіацією

Статтю про своє відкриття автори дослідження опублікували у Laboratory Investigation, повідомляє РІА "Новости".

Група вчених з University of Texas Medical Branch at Galveston, проводячи досліди над мишами, в ході яких гризунам вводився TP508, з'ясувала, що одноразове застосування цього препарату через 24 години після опромінення сильно підвищує виживаність у тварин. Зокрема, препарат ефективно протидіяв руйнування шлунково-кишкового тракту після радіаційного ураження.

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Довідка: пептид TP508 у свій час був створений для стимулювання відновних процесів в організмі, зокрема для регенерації шкіри, кісток і м'язових тканин.