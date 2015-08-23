Вчені знайшли препарат для боротьби з радіацією
07:30, 23 серпня 2015Наука та IT
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Вчені виявили, що пептид TP508 може значно підвищити виживання організму після серйозного ядерного опромінення.
Вчені проводили досліди над мишами / dsnews.ua
Статтю про своє відкриття автори дослідження опублікували у Laboratory Investigation, повідомляє РІА "Новости".
Група вчених з University of Texas Medical Branch at Galveston, проводячи досліди над мишами, в ході яких гризунам вводився TP508, з'ясувала, що одноразове застосування цього препарату через 24 години після опромінення сильно підвищує виживаність у тварин. Зокрема, препарат ефективно протидіяв руйнування шлунково-кишкового тракту після радіаційного ураження.
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Довідка: пептид TP508 у свій час був створений для стимулювання відновних процесів в організмі, зокрема для регенерації шкіри, кісток і м'язових тканин.
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