Вчені з'ясували, що вірус імунодефіциту вражав мавп ще 16 мільйонів років тому

Дослідження було опубліковано в журналі PLOS Pathogens, передає "Газета.ru".

Біологи з університету Бостона виявили, що стародавні мавпи, що відносяться до сімейства мартишкових, були заражені лентивірусами — вірусами з тривалим інкубаційним періодом. Лентивіруси входять до родини ретровірусів, і саме до них відноситься вірус імунодефіциту людини. Потім учені прослідкували, як у мавп «працює» ген TRIM5, активує здатність клітин боротися з вірусами, — він змушує клітини виробляти білок, не дає вірусу проникнути у клітину і розмножитися.

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«Наша гіпотеза про те, що лентивіруси, близькі до сучасного вірусу імунодефіциту мавп, були поширені в Африці й заражали предків мавп, що відносяться до сімейства мартишкових, підтвердилася. Тепер ми можемо простежити, як еволюціонував TRIM5», - заявляють автори дослідження. Поява цього гена - а сталося це ще 16 млн років тому - вчені пов'язують з необхідністю протистояти лентивірусу.

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