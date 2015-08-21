Вчені з'ясували, що вірус імунодефіциту вражав мавп ще 16 мільйонів років тому
Вчені з'ясували, що примати страждали від захворювань, викликаних вірусом, що нагадує ВІЛ, вже 16 млн років тому.
Дослідження було опубліковано в журналі PLOS Pathogens, передає "Газета.ru".
Біологи з університету Бостона виявили, що стародавні мавпи, що відносяться до сімейства мартишкових, були заражені лентивірусами — вірусами з тривалим інкубаційним періодом. Лентивіруси входять до родини ретровірусів, і саме до них відноситься вірус імунодефіциту людини. Потім учені прослідкували, як у мавп «працює» ген TRIM5, активує здатність клітин боротися з вірусами, — він змушує клітини виробляти білок, не дає вірусу проникнути у клітину і розмножитися.
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«Наша гіпотеза про те, що лентивіруси, близькі до сучасного вірусу імунодефіциту мавп, були поширені в Африці й заражали предків мавп, що відносяться до сімейства мартишкових, підтвердилася. Тепер ми можемо простежити, як еволюціонував TRIM5», - заявляють автори дослідження. Поява цього гена - а сталося це ще 16 млн років тому - вчені пов'язують з необхідністю протистояти лентивірусу.
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