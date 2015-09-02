Відеохостинг YouTube може запровадити платну підписку - ЗМІ

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на видання The Verge.

Заплативши певну суму в місяць, користувачі YouTube зможуть повністю вимкнути відтворення і показ рекламних преролів (коротких роликів, які включаються до початку відтворення основного відео) і оголошень.

Також платна підписка дозволить зберігати ролики і програвати їх навіть за відсутності інтернет-з'єднання. У скільки обійдеться користувачам підписка, поки невідомо.

Крім перерахованих вище можливостей, користувачі також отримають доступ до додаткового контенту, який буде недоступний тим, хто не оформив передплату.

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У самій компанії інформацію поки не коментують. Однак розмови про можливість впровадження платного контенту точаться давно.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Google запустила сервіс YouTube Gaming, присвячений відеотрансляціям комп'ютерних ігор.