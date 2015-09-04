США працюють над створенням бюджетних військових безпілотників (фото, відео)

Представники DARPA повідомили, що безпілотні "гремліни" будуть розраховані приблизно на 20 запусків, передає Іntecracy.

Передбачається, що безпілотники займуть проміжне місце між реактивними літаками та одноразовими ракетами.

У свою чергу американські військові вважають, що дешеві безпілотники зможуть стати заміною в деяких випадках пілотованих літальних апаратів. Таким чином, це запобігатиме людським втратам і значно знизить фінансові збитки.

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Крім того, DARPA опублікувало відеоролик, що демонструє нову концепцію боротьби із системами ППО супротивника. Так, у США планують створити "літаючий авіаносець" – вантажний літак, з якого будуть запускатися безпілотники і крилаті ракети.

Цей літак буде працювати в парі з винищувачем, який координує роботу розвідувальних БПЛА і вказує цілі крилатим ракетам. Після виявлення ворожої системи ППО дрона і отримання наказу на знищення "авіаносець" завдає по ній удар одночасно кількома ракетами, при цьому збити відразу всі ракети просто нереально.

Раніше УНІАН повідомляв, що агентство протиракетної оборони США розробить безпілотний літальний апарат з великою дальністю польоту і озброїть його компактним електричним лазером.