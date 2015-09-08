Toyota запатентувала дизайн набору крил для літаючого автомобіля

Щоб у складеному вигляді кожне крило займало менше місця, їх профіль пропонується змінювати за рахунок рухомого низу. Самі крила закріплюються на стійці на даху машини.

Їх розмір невідомий. У патенті описується виключно дизайн, причому на схемах показано тільки вид крила збоку. Як саме буде літати машина, також не уточнюється, повідомляє Lenta.ru.

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Конструкція, описана в патенті Toyota, нагадує літаки-багатоплани. Так називають літальні апарати з чотирма і більше головними несучими поверхнями (планами), розташованими одна над іншою. Подібні машини проектувалися і будувалися в першій чверті XX століття.