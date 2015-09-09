Сьогодні Apple представить новий iPhone 6s

Захід відбудеться 9 вересня в будівлі Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско, передає Lenta.ru з посиланням на американський телеканал CNBC.

«Незважаючи на те, що генеральний директор Тім Кук у 2012 році зробив подвійну ставку на секретність, деталі майбутнього оголошення про нові продукти неухильно витікають з офісу компанії в Купертіно, штат Каліфорнія», — йдеться у повідомленні.

Експерти впевнені, що на презентації компанія представить iPhone 6s, який буде виглядати, як його попередник, виданий рік тому, однак матиме модернізовану камеру і більш потужний процесор.

Передбачається, що гаджет може бути забезпечений функцією Force Touch, яка відрізняється від звичайної технології тач-скрін тим, що враховує силу і тип дотиків до екрана пристрою. Це дозволяє розширити можливості взаємодії з ним. Force Touch вже застосовується в Apple Watch і в MacBook.

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Крім того, сюрпризом повинна стати презентація смартфона iPhone 6s Plus. Передбачається, що його чекають ті ж удосконалення, плюс збільшення екрана до 5,5 дюймів.

Варто зазначити, що Apple традиційно представляє нові моделі iPhone у вересні. У вересні 2014-го технологічна компанія представила iPhone 6, у вересні 2013 року — iPhone 5s, у вересні 2012-го — попереднє покоління апарата, iPhone 5.