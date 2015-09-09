ЗМІ дізналися вартість нового планшета від Apple

"Компанія Apple продаватиме новий планшет iPad Pro з 32 Гб пам'яті в базовій комплектації за 799 доларів", - повідомляє видавництво 9to5mac.

Також у повідомленні наголошується, що за обсягом пам'яті в базовій комплектації iPad Pro вдвічі перевищує планшети iPad Air та iPad Mini, які укомплектовано жорсткими дисками на 16 Гб.

Також Apple випустить в продаж моделі iPad Pro на 64 Гб і 128 Гб пам'яті в просунутій комплектації, вартістю 899 доларів та 999 доларів відповідно.

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Також стало відомо, що LTE-сумісна модель планшета обійдеться покупцям на 130 доларів дорожче – LTE iPad Pro з об'ємом пам'яті 128 Гб коштуватиме 1129 доларів.