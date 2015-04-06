Цього року планшети вперше обженуть ноутбуки за обсягом продажів - експерти

Про це повідомляється у прогнозі, розміщеному на сайті ABI Research.

На думку аналітика компанії Стефані Ван Вактора (Stephanie Van Vactor), на швидку зміну лідера ринку вплинули соціальна орієнтованість планшетів і простота їх використання.

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Обидва фактори відповідають вимогам сучасних користувачів якомога краще - в той час як ноутбуки пропонують своїм власникам комбінацію з портативності і продуктивності, планшети націлені на портативність в поєднанні з простотою зв'язку і значно спрощеним доступом до інформації, повідомляє Lenta.ru.

Стефані Ван Вактор відзначає незначне уповільнення темпів зростання продажів планшетів в даний час. Однак, на її думку, це не вплине на майбутню зміну лідера. У числі причин подібної динаміки названі також довгий життєвий цикл ноутбуків - власники змінюють їх рідше, ніж більш прості мобільні пристрої.

Зниження темпу зростання продажів планшетів раніше зафіксувала Apple. У 2014 році компанія реалізувала на 8 відсотків менше iPad, ніж у 2013. Microsoft і Intel, навпаки, відзвітували про значне збільшення попиту на планшетні комп'ютери та їх комплектуючі.