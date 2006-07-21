Panasonic представив 4 фотокамери серії Lumix (фото)

Компанія Panasonic анонсувала випуск 4 нових фотокамер серії Lumix. Найближчим часом на прилавках з`являться компактні цифрові "мильниці" DMC-LX2, DMC-FX50, DMC-FX3 і DMC-FX07, повідомляє сайт DP Review.

Цифровий фотоапарат DMC-LX2 має 10,2-мегапіксельний сенсор, 2,8-дюймовий широкоформатний дисплей. При цьому розробники стверджують, що збільшення розрізнення сенсора (порівняно з попередником LX1) не спричинить більших спотворень на фото - цьому перешкоджатиме процесор обробки зображень Venus III. Рівень світлочутливості новинки досягає ISO 3200. Камера LX2 має систему оптичної стабілізації зображення, і автоматичну настройку світлочутливості.

Камери DMC-FX50 і FX07 позиціонуються як вдосконалені версії фотоапарата FX01. Обидві камери обладнано 7,2-мегапіксельним сенсором, системою оптичної стабілізації зображення і Venus III. Як і у камери DMC-LX2, рівень світлочутливості DMC-FX50 і FX07 становить ISO 3200. Основною відмінністю між цими двома камерами є розмір дисплея - діагональ рідко-кристалічного FX50 більша, ніж у FX07 на 1,27 сантиметра і становить 3 дюйми.

Фотокамера DMC-FX3 відрізняється меншим розрізненням сенсора - 6 мегапікселів і рівнем світлочутливості - ISO 1600. Вартість новинок становитиме від 280 (FX3) до 500 доларів - такою буде ціна LX2.

Лента.ру