Зал використовували для проведення церемоній і громадських зібрань близько 4000 року до нашої ери.

Археологи виявили в Шотландії однин із найбільших неолітичних дерев'яних залів, який на ціле тисячоліття древніший за Стоунхедж. Як пише arkeonews, зал, виявлений під час розкопок біля міста Карнусті в районі Ангус, використовували для проведення церемоній і громадських зібрань для деяких із найбільш ранніх фермерських громад Шотландії приблизно у 4000 році до нашої ери - за понад тисячу років до спорудження Стоунхенджа.

Розміри залу становлять 35 на 9 метрів, він є найбільшим із коли-небудь знайдених у Шотландії. Зазначається, що він побудований із масивних дубових балок зі складними внутрішніми перегородками і товстими обмазаними глиною стінами, що свідчить про високорозвинене й організоване неолітичне суспільство.

Зазначається, що поруч розташований також менший за розміром зал завдовжки майже 20 метрів, який, імовірно, використовували для побутових цілей, про що свідчать обвуглені зерна злаків і шкаралупа лісових горіхів, знайдені в його великому вогнищі.

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При цьому в більшому залі археологи виявили спеціально закопані кам'яні знаряддя і рідкісні артефакти, що вказує на його церемоніальне або ритуальне призначення.

"Піднесене розташування дерев'яних залів поруч із природними шляхами припускає, що вони були сезонними місцями збору - можливо, центром осінніх свят, коли лісових горіхів було вдосталь", - наголошується в статті.

Також зазначається, що це місце активно використовувалося протягом багатьох століть. Близько 3800-3700 рр. до н.е. усередині первісної споруди побудували менший зал, який продовжував приймати ритуальні підношення приблизно до 3600 р. до н.е. Сезонні відвідування і збори тривали в цьому місці приблизно до 2500 р. до н.е.

Що цікаво, археологи виявили на цьому місці скарб з металевих виробів пізнього бронзового століття, похований кілька століть по тому - між 1118 і 924 роками до н.е. У скарбі були бронзовий меч в оригінальних дерев'яних піхвах, наконечник списа із золотим окантуванням і шпилька з голівкою у вигляді соняшника та лебединою шиєю, всі ретельно загорнуті в вовняну тканину і овечу шкуру.

Знайдений поруч зі скарбом гальковий браслет свідчить про високий статус жителів поселення.

Раніше в Італії археологи виявили та розкрили стародавню етруську гробницю, яка залишалася понад 2 700 років.

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