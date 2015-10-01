У США винайшли електричні ланцюги, що саморуйнуються

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nanoscale, передає Лента.ру з посиланням на Gizmodo.

Автори використовували електронний мікроскоп, щоб розмістити на графеновій основі атоми вуглецю. Атоми утворюють електричний ланцюг, проте з часом поглинаються графеном. В результаті ланцюг може повністю зникнути, так і редагувати зображення. За словами дослідників, все залежить від того, як саме будуть розміщуватися атоми і будуть створюватися бар'єри, що запобігають їх рух.

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Надалі вчені планують використовувати знайдений ними метод, щоб створити набір модульних пристроїв, які можуть використовуватися разом і змінюватися з різною швидкістю.