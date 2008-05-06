Microsoft розробила спеціальні флешки для слідчих

Корпорація Microsoft розробила невеликий пристрій, який дозволяє швидко видобути дані з комп`ютерів на місці злочину, пише The Seattle Times. COFEE (Computer Online Forensic Evidence Extractor, "комп`ютерний видобувач судових доказів") є флешкою, що підключається до USB-порту.

Пристрій за допомогою вбудованих в нього 150 команд здатний значно скоротити час збирання цифрових доказів. Зокрема, він допомагає дешифрувати паролі та зрозуміти, чим займався підозрюваний в інтернеті.

Передбачається, що пристрій дозволить не вилучати комп`ютери з місця злочину, проводячи аналіз інформації, що міститься в них, на місці.

Microsoft роздає COFEE співробітникам правоохоронних органів безкоштовно. Його використовують понад дві тисячі службовців в 15 країнах світу, зокрема в Польщі, Філіппінах, Німеччині, Новій Зеландії і Сполучених Штатах.

Лента.ру