Афганська армія одержала два українські літаки

На озброєння армійської авіації Афганістану надійшли перші два з чотирьох замовлених військово-транспортних літаків (ВТЛ) Ан-32, повідомляє Лента.ру з посиланням на Defense-aerospace.

Постачання техніки організоване командуванням авіаційних систем ВМС США (NAVAIR) в рамках програми сприяння розвиткові афганської військово-транспортної авіації.

Чотири ВТЛ Ан-32 були придбані у приватної київської компанії після ретельної інспекції їх технічного стану. Вартість операції не розголошується. Процедура закупівлі була здійснена в найкоротші терміни - від часу затвердження програми до постачання техніки замовникові пройшло трохи більше 60 днів.

За оцінками представників NAVAIR, придбані ВТЛ Ан-32 повністю відповідають вимогам, що висуваються, і ідеально підходять для суворих природно-кліматичних умов Афганістану. До того ж льотний і технічний склад афганської армійської авіації має значний досвід експлуатації літаків цього типу.

Військово-транспортний літак Ан-32 адаптований для застосування в умовах гарячого і високогірного клімату і може здійснювати зліт з аеродромів, розташованих на висоті 4600 метрів над рівнем моря. Його максимальна вантажопідйомність - шість тонн.