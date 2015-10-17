Станція Cassini виявила на супутнику Сатурна зображення сніговика

Знімки отримані 14 жовтня 2015 року, коли апарат знаходився на відстані 1 839 кілометрів від поверхні Енцелада. На даний час це найбільш якісні зображення північного полюса, наявні в розпорядженні вчених, повідомляє Lenta.ru.

"На зображеннях помітні три кратера, які перетинають численні тріщини. Раніше місія Voyager давала змогу спостерігати подібні структури на поверхні Енцелада, проте отримані знімки були поганої якості. Тріщини в районі південного полюса та екватора Енцелада раніше фотографувала станція Cassini. Подібні структури на півночі супутника НАСА за допомогою Cassini сфотографировано вперше. Дані, одержані нею, будуть передаватися на Землю протягом кількох днів", - говориться в повідомленні.

Наступного разу станція Cassini пролетить поряд з Енцеладом 28 жовтня та 19 грудня 2015 року. Так, 28 жовтня станція опиниться на відстані 49 кілометрів від поверхні цього супутника Сатурна — мінімальному за всю історію його вивчення. Станція має пролетіти крізь шлейф, що складається з заморожених частинок, які вивергають кріовулкани Енцелада, та зібрати дані про їхній склад.

Це може допомогти вченим уточнити існуючі моделі внутрішньої будови супутника Сатурна, зокрема, температурні умови в його підлідному океані, в існуванні якого більшість вчених вже не мають сумнівів.

"На даний час Енцелад вважається найперспективнішим кандидатом на наявність позаземного життя в Сонячній системі. Це пов'язано з наявністю всередині підповерхневого океану гідротермальних джерел з найоптимальнішими для життя умовами", - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначив один дослідник Крістофер Гляйн, це дозволяє вважати Енцелад "дедалі вірогіднішим кандидатом на роль другого джерела життя у Сонячній системі".

У грудні Cassini наблизиться до Енцеладу (на відстань 4 999 кілометрів від його поверхні). Після цього станція до кінця 2017 року має виконати кілька прольотів поблизу інших супутників Сатурна (зокрема, невеликих Дафніса, Телесто та Епіметея), але вже на відносно далеких від них відстанях (не далі за 50 тисяч кілометрів від їх поверхонь). Це дозволить отримати їхні найякісніші знімки.

Всього протягом останньої місії (отримала назву Grand Finale) з кінця 2016 до кінця 2017 року станція Cassini зробить кілька прольотів в просторі між кільцями Сатурна і дослідить регулярні атмосферні зміни газового гіганта.

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Місія Cassini-Huygens є спільним проектом НАСА та Європейського космічного агентства. Основна мета — дослідження Сатурна, його кілець і найбільшого супутника планети, Титану. Для цього 15 жовтня 1997 року з мису Канаверал у Флориді було запущено автоматичний космічний корабель. 1 липня 2004-го він вийшов на орбіту Сатурна. 25 грудня 2004 року від супутника відокремився зонд Huygens, який 14 січня 2005 року висадився на поверхні Титану.