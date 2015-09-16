Усю поверхню супутника Сатурна займає підлідний океан - вчені

Про це свідчать дослідження астрономів, вивчили коливання при русі орбітою (лібрації) Енцелада за багато років роботи зонда Cassini, передає Lenta.ru з посиланням на NASA.

Варто зазначити, що вперше вчені задумалися про наявність води на Енцеладі в 2015 році, коли Cassini сфотографував гейзери водяної пари і частинок льоду з тріщин на південному полюсі супутника. Але тоді вони вважали, що вода присутня лише в цій області Енцелада.

Наголошується, що про глобальний характер океану астрономи дізналися непрямим чином під час аналізу лібрацій Енцелада на знімках, зібраних Cassini з 2004 року.

Читайте такожNASA показало знімок темної сторони Сатурна

Коливання вимірювали, порівнюючи зміну місця розташування великих об'єктів на поверхні супутника (наприклад, кратерів) за кілька років. Унаслідок цього були виявлені аномальні вібрації, що постійно зміщують Енцелад з правильної орбіти.

І тільки після комп'ютерного моделювання в NASA дійшли висновку, що інтенсивність лібрацій може пояснюватися наявністю шару рідини. Зараз астрофізики намагаються зрозуміти, чому рідина під поверхнею Енцелада не замерзає — ймовірно, цьому сприяє приливний розігрів з боку Сатурна.

Щоб розібратися у цьому феномені, команда Cassini запланувала на 28 жовтня спуск до одного з крижаних гейзерів на полюсі.

Варто наголосити, що разом з Європою (супутником Юпітера) Енцелад вважається основним кандидатом на місце в Сонячній системі, де, крім Землі і Марса, можливе зародження життя.