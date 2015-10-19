В AppStore знайшли 250 шкідливих програм

Згідно із заявою Source DNA, яку пізніше офіційно підтвердила Apple, за таємний збір відомостей відповідав софт, створений компанією Youmi. Його пропонували розробникам під виглядом пакету інструментів, необхідних для інтеграції в продукти рекламних оголошень. Як зазначили в Source DNA, автори заражених програм могли не здогадуватися про справжнє призначення цього, оскільки воно відсилало дані тільки своєму творцеві, пише Lenta.ru.

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В Apple зі свого боку запевнили, що видалили заражені програми з AppStore і зв'язалися з їх авторами, щоб посприяти випуску оновлених безпечних версій програм.