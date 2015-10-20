На Хеллоуін до Землі наблизиться великий астероїд

Небесне тіло, що отримало назву 2015 TB145, було виявлено за допомогою розташованої на Гаваях автоматичної системи Pan-STARRS. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Gizmag.

Дослідники відзначили, що астероїд пройде в 499 тисячах кілометрів від Землі, що дорівнює 1,3 відстані від Землі до Місяця. При цьому швидкість небесного тіла складатиме 35 кілометрів в секунду. Для порівняння, Челябінський метеорит рухався зі швидкістю 19 кілометрів на секунду, а його розмір не перевищував 17 метрів.

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За розрахунками фахівців, діаметр астероїда 2015 TB145 становить від 280 до 620 метрів. Вченим, які працюють в NASA, не вдалося виявити його раніше через непередбачувану траєкторію та високу швидкість. Тим не менш, згідно з їх прогнозами, небесне тіло не представляє ніякої небезпеки для Землі.

Наступний астероїд такого розміру — 1999 AN10 — пройде поряд із Землею в 2027 році. В останній раз подібне небесне тіло пролітало так близько до Землі в 2006 році.

Метеорит «Челябінськ», що увійшов в атмосферу Землі 15 лютого 2013 року, являє собою фрагмент астероїда. Космічне тіло вибухнуло на висоті до 50 кілометрів, в результаті чого на територію Челябінської області впало безліч його уламків. Вибух спостерігали сотні тисяч людей в регіоні та в прикордонних районах Казахстану.