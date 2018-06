Життя на Землі виявилося на 300 мільйонів років старшим, ніж вважалося раніше

Про це свідчить вуглець органічного походження, виявлений в мініатюрних кристалах, передає Lenta.ru.

Однак біогенна природа цієї речовини викликала сумніви у багатьох вчених. Спірне дослідження представлено в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Геологи працювали з цирконами — кристалами з кремнію, кисню та цирконію, які нерідко включають до свого складу інші мінерали. Їх цінність у тому, що вони на мільйони років переживають породи, де вони спочатку сформувалися. Так, найдавніші породи на Землі датуються чотирма мільярдами років, а циркони вченим зустрічалися і на чотириста мільйонів років старше. По суті, це єдине «вікно» до першого розділу в історії Землі — гадею (катархею).

Геохімік Елізабет Белл (Elizabeth Bell) і її колеги аналізували циркони з масиву Джек Хіллс (Західна Австралія) — головне джерело гадейських мінералів. Вони знайшли в цирконах включення вуглецю (алмаз, графіт), і знайшли їх в одному з кристалів (його датують 4,1 мільярдами років). Ізотопне співвідношення атомів вуглецю в графіті таке ж, як в органічних речовинах.

Хоча автори статті перераховують можливі абіотичні процеси, які могли б створити цей графіт, вони наполягають на тому, що ця речовина зародилася в органічних сполуках у відкладах, які потрапляли в мантію Землі в ході зіткнення тектонічних плит. Поки відкладення плавилися і перетворювалися на магму, температура і тиск робили з вуглецю графіт.

Якщо гіпотеза Белл підтвердиться, це буде новий доказ того, що рання Земля була не розпеченим пеклом з безперервним бомбардуванням метеоритами, а цілком сприятливим для життя місцем. Так, вчені вже впевнилися в наявності на ній рідкої води.