NASA представило мозаїку Плутона і його найбільшого супутника з фотографій користувачів соцмереж

Як пише Новое время, фото були зібрані під час кампанії по залученню уваги до дослідження Плутона.

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Відзначається, що NASA створили спеціальний віджет, по якому можна було орієнтуватися, коли на землі рівень освітлення приблизно відповідає рівню освітлення на Плутоні.

Згідно з повідомленням, рівень освітлення на Плутоні опівдні відповідає рівню освітлення на Землі на світанку або ввечері, коли стемніє.

Так, з червня, коли почалася кампанія віджет відвідали 339 тисяч разів, всього NASA отримало близько 7 тисяч фотографій з усього світу, зроблених в проміжок часу, коли на Землі стільки ж світла, скільки на Плутоні.