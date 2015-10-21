NASA представило мозаїку Плутона і його найбільшого супутника з фотографій користувачів соцмереж
21:12, 21 жовтня 2015Наука та IT
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NASA опублікувало фотографії Плутона і його найбільшого супутника Харона з фотографій користувачів соцмереж.
Мозаїка Плутона / NASA
Як пише Новое время, фото були зібрані під час кампанії по залученню уваги до дослідження Плутона.
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Відзначається, що NASA створили спеціальний віджет, по якому можна було орієнтуватися, коли на землі рівень освітлення приблизно відповідає рівню освітлення на Плутоні.
Згідно з повідомленням, рівень освітлення на Плутоні опівдні відповідає рівню освітлення на Землі на світанку або ввечері, коли стемніє.
NASA
Так, з червня, коли почалася кампанія віджет відвідали 339 тисяч разів, всього NASA отримало близько 7 тисяч фотографій з усього світу, зроблених в проміжок часу, коли на Землі стільки ж світла, скільки на Плутоні.
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