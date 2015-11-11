Вчених спантеличила орбіта найбільш далекого об'єкта Сонячної системи

Незвичайна орбіта нової карликової планети змусила вчених шукати вплив невідомих планет або сусідніх зірок.

Про відкриття з посиланням на доповідь, зачитану на конференції Американського астрономічного товариства, повідомляє Lenta.ru за інформацією Science News.

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Карликову планету V774104 виявили в жовтні 2015 року. Її діаметр становить від 500 до 1000 кілометрів. Для точного визначення її орбіти вченим потрібно як мінімум рік. Зараз V774104 знаходиться на відстані 15,4 мільярда кілометрів (103 астрономічні одиниці, а.о.) від Сонця.

Карликову планету в майбутньому віднесуть до однієї з двох груп. Якщо згодом вона наблизиться до Сонця (по своїй орбіті), то ввійде в коло досить відомих «крижаних світів», орбіти яких пояснюються гравітаційною взаємодією з Нептуном.

Однак у разі віддалення від Сонця V774104 стане одним з винятків (поряд з Седною і 2012 VP113). Ці карликові планети ніколи не наближаються до Сонця ближче, ніж на 50 а.о., а іноді видаляються на 1000 а.о. Автор відкриття Скотт Шеппард (Scott Sheppard) називає їх «внутрішніми об'єктами хмари Оорта», щоб відрізняти від небесних тіл поясу Койпера (розташовані в районі 30-50 а.о.).

Найцікавіше в цих об'єктах те, що їхні витягнуті орбіти неможливо пояснити відомим на сьогоднішній день влаштуванням Сонячної системи. Їх могла спотворити невидима гігантська планета, що ховається десь на далеких кордонах системи (або зовсім вилетіла у відкритий космос, розштовхавши по шляху об'єкти хмари Оорта). Інші науковці допускають, що орбіти були розтягнуті силою гравітації в найдавнішу епоху Сонячної системи, коли прото-Сонце було оточене іншими «зоряними яслами».

Шеппард зробив своє відкриття з допомогою японського 8,2-метрового телескопа Субару, розташованого на Мауна-Кеа (Гаваї). Раніше титул найбільш далекого об'єкта Сонячної системи носила карликова планета Еріда (97 а.е. від Сонця), відкрита в 2005 році Майком Брауном (Mike Brown).