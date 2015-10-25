Вчені спрогнозували коли Сонце поглине нашу планету

Американські вчені стали свідками унікального космічного явища - їм вдалося сфотографувати білого карлика, залишки іншої планети та космічне сміття в межах однієї космічної системи, що дозволяє припустити причини зникнення планет.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Sci-News.

"За словами Ендрю Вандербурга, який керує дослідницькими роботами, відкриття було зроблено в результаті спостереження за зіркою WD 1145+017. Після того, як сонце, подібне до нашого, витратило всю ядерну енергію, воно збільшується до стану червоного гіганта і потім здувається до розмірів щільного ядра Землі із збереженням своєї первісної маси. У результаті зірка отримує назву білого карлика", - говориться в повідомленні.

У серпні цього року вчені спостерігали дивовижне явище – в межах однієї системи їм вдалося сфотографувати одночасно білого карлика, залишки іншої планети і космічне сміття. Зв'язок між трьома об'єктами пояснюється тим, що, як тільки зірка перетворюється на червоного гіганта, вона дестабілізує орбіти планет навколо неї.

"Ми застали білого карлика в момент, коли він знищує свою планету і розкидає уламки на поверхні зірки", - розповів Вандербург.

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Така ж доля очікує і нашу планету, вважають вчені. За прогнозами, Сонце поглине Землю приблизно за 5-7 мільярдів років. Існує також ймовірність того, що самого поглинання Землі не станеться, проте "жити на розпеченій планеті буде неможливо", заявив Вандербург.