Вчені спрогнозували коли Сонце поглине нашу планету

02:16, 25 жовтня 2015
Наука та IT
5774 0

Вчені Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики США стали свідками унікального космічного явища і на його основі зробили припущення щодо строків знищення Землі.

Tiago Campante/Peter Devine

Американські вчені стали свідками унікального космічного явища - їм вдалося сфотографувати білого карлика, залишки іншої планети та космічне сміття в межах однієї космічної системи, що дозволяє припустити причини зникнення планет.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Sci-News.

"За словами Ендрю Вандербурга, який керує дослідницькими роботами, відкриття було зроблено в результаті спостереження за зіркою WD 1145+017. Після того, як сонце, подібне до нашого, витратило всю ядерну енергію, воно збільшується до стану червоного гіганта і потім здувається до розмірів щільного ядра Землі із збереженням своєї первісної маси. У результаті зірка отримує назву білого карлика", - говориться в повідомленні.

У серпні цього року вчені спостерігали дивовижне явище – в межах однієї системи їм вдалося сфотографувати одночасно білого карлика, залишки іншої планети і космічне сміття. Зв'язок між трьома об'єктами пояснюється тим, що, як тільки зірка перетворюється на червоного гіганта, вона дестабілізує орбіти планет навколо неї.

"Ми застали білого карлика в момент, коли він знищує свою планету і розкидає уламки на поверхні зірки", - розповів Вандербург.

Читайте такожМеркурій може зіткнутися з Венерою в найближчі 5 мільярдів років - вчений

Така ж доля очікує і нашу планету, вважають вчені. За прогнозами, Сонце поглине Землю приблизно за 5-7 мільярдів років. Існує також ймовірність того, що самого поглинання Землі не станеться, проте "жити на розпеченій планеті буде неможливо", заявив Вандербург.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter