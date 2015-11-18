Гігабайт за кілька секунд: в Британії запустили мережу 5G

За інформацією Gigaclear, швидкість завантаження даних в її мережі в 200 разів перевищує середні показники по Британії, наприклад, скачування відео вагою півтора гігабайти займе у абонентів близько шести секунд.

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Випробувати нові швидкості поки що може лише невелике число абонентів. Серед них представники великого і середнього бізнесу, а також ряд домоволодінь в англійському графстві Оксфордшир, передає Lenta.ru.

Активно підключати клієнтів до нових мереж оператор почне з січня 2016 року.