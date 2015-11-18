Гігабайт за кілька секунд: в Британії запустили мережу 5G
18:16, 18 листопада 2015Наука та IT
988 0
Британська компанія Gigaclear в тестовому режимі почала підключати абонентів до надшвидкісної широкосмугової мережі п'ятого покоління (5G). Про це повідомляється на сайті оператора.
У Британії запустили мережу п'ятого покоління / hungryshark.ru
За інформацією Gigaclear, швидкість завантаження даних в її мережі в 200 разів перевищує середні показники по Британії, наприклад, скачування відео вагою півтора гігабайти займе у абонентів близько шести секунд.
Читайте такожВсесвітній павутині сьогодні виповнилося 25 років
Випробувати нові швидкості поки що може лише невелике число абонентів. Серед них представники великого і середнього бізнесу, а також ряд домоволодінь в англійському графстві Оксфордшир, передає Lenta.ru.
Активно підключати клієнтів до нових мереж оператор почне з січня 2016 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter