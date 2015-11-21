У США розробили пристрій, який виявляє пояс шахіда на відстані до 100 метрів

У США розробили нову версію пристрою, що дозволяє зафіксувати людину з «поясом смертника» (зі схованою під одягом вибухівкою) на відстані до ста метрів.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання Defense One.

Комплекс датчиків під назвою «Система виявлення терористів-смертників без входу до зони ураження» (Standoff Suicide Bomber Detection System, SSBDS) був розроблений Об'єднаним агентством по боротьбі з саморобними вибуховими пристроями (Joint Improvised-Threat Defeat Agency, JIDA) Міноборони США і вперше був випробуваний у 2012 році в Афганістані.

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SSBDS складається з датчиків випромінювання в середньо - і довгохвильовій інфрачервоній області спектру, а також випромінювання в терагерцевому діапазоні. У комплексі також встановлена камера, чутлива до видимого світла.

Огляд нової версії SSBDS пройшов на початку тижня на військовій базі Форт Бельвуар. Коли SSBDS спрямована на людину, система показує зображення трьох типів: зернисте чорно-біле (від інфрачервоних датчиків), яскраво-оранжеве (частота терагерц) і звичайну картинку (камера). Пояс смертника видає себе темними плямами або смугами там, де повинні знаходиться суцільні білі або помаранчеві зони — і натреноване око оператори відразу зверне увагу на ці аномалії, заявляють розробники.

Комплекс відрізняється масивністю: кожен набір датчиків досягає до метра у висоту, що на даний момент робить неможливим створення портативної версії пристрою. Однак SSBDS пропонують встановлювати в аеропортах, стадіонах, у концертних залах і інших громадських будівлях.

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У разі успішного продовження проекту в SSBDS планують встановити новаторські датчики гіперспектрального випромінювання. Цей метод дозволить операторам виявляти на картинках характерні «сліди» різних хімічних речовин, насамперед вибухівки. Кількість помилкових спрацьовувань завдяки новому датчику скоротиться, а дальність дії зросте.

Спочатку комплекс проектувався для захисту військових баз, але теракти в Парижі поставили питання про його використання в мегаполісах. Поки вартість системи наближається до мільйона доларів. Тим не менш, у разі запуску в масове виробництво ціна впаде, так як датчики виготовляються з компонентів, які випускаються серійно.