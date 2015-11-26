Астрономи отримали знімок гіпергіганта із сузір'я Великого Пса (фото)

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Astronomy & Astrophysics, а коротко про них повідомляє Science News.

VY Великого Пса є однією з найбільш великих і яскравих серед відомих людині зірок. Вона розташована на відстані 3,9 тисячі світлових років від Землі. Вона важча Сонця в 40 разів, а її радіус перевищує шість астрономічних одиниць (це більше радіуса орбіти Юпітера, але менше радіуса орбіти Сатурна). Світність VY Великого Пса в 300 тисяч разів більша сонячної, передає Lenta.ru.

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Середня щільність гіпергіганта при цьому приблизно в мільйон разів менша, ніж у атмосфери Землі біля її поверхні. Вчені не прийшли до єдиної думки про точні розміри і масу зірки, а її властивості є предметом суперечок між астрофізиками. Зокрема, фахівці вважають, що в найближчі сто тисяч років вона може вибухнути як гіпернова.

У новому дослідженні вчені отримали за допомогою наукового інструменту Spectro-Polarimetric High Contrast Exoplanet Research на Very Large Telescope знімок VY Великого Пса, на якому розгледіли околиці гіпергіганта, що містять у 50 разів більше пилових частинок, ніж вважали раніше.

Вчені вважають, що, незважаючи на свої малі розміри (мільйонні частки міліметра), величезні маси космічного пилу виводяться в бік від світила завдяки тиску зоряного вітру. Ця матерія, на думку вчених, надалі піде на формування інших зірок і планет навколо них.

У своєму дослідженні автори змогли спостерігати, яким чином матерія зірки готується до формування інших космічних об'єктів. Крім того, вчені відстежили необхідні для цього фактори: величезну масу навколозоряного пилу і високий тиск зоряного вітру.