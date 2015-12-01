Вчені з США назвали головний фактор схуднення

Вчені відзначають, що емоційна прив'язаність до їжі, пов'язана з її сприйняттям як частини сімейної та культурної традицій, а не як елемента системи винагороди після стресових ситуацій, в 90% випадках допомагає уникнути переїдання, повідомляє Lenta.ru смо посиланням на ресурс EurekAlert!

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Психологи рекомендують вести особистий щоденник, де б фіксувалася кількість і якість їжі, що споживається, а також супутній настрій. Також фахівці радять розмежувати вживання продуктів, що викликають приємні емоції, від тих, які пов'язані з переїданням.

В останньому випадку вчені рекомендують спробувати зрозуміти психологічні причини, які спонукають людину до споживання таких продуктів. На думку експертів, це можуть полегшити групи підтримки і психологи.

Недавнє національне опитування, проведене у США, показало, що 31% американців вважають відсутність фізичних вправ головною перешкодою для втрати ваги, 26% - неправильну дієту, 17% - нездоровий спосіб життя, 12% - брак часу і тільки 10% - психологічні фактори.

Десятки мільйонів громадян США щорічно після Різдва збираються схуднути. Як показує статистика, успіху досягли лише 5% з них, більшість з яких змінюють своє психологічне ставлення до їжі.

Дослідження показує, що для втрати ваги і його нормалізації в довгостроковій перспективі досить адекватної оцінки причин переїдання, тоді як строгі дієти і підвищена фізична активність можуть бути лише додатковими стимулами цього процесу.