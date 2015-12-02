Вчені знайшли у білих людей ген, що ускладнює відмову від куріння

Вчений Мін Лі і його колеги з Чжецзянського університету вивчали ген ANKK1, що регулює вироблення дофаміну - «нейромедіатора задоволення», важливого елемента системи винагороди мозку, передає Lenta.ru. Щоб перевірити зв'язок ANKK1 і здатність людини покинути палити, вчені провели мета-аналіз 23 досліджень, де брало участь близько 11 тис. добровольців.

В цілому зв'язку виявити не вдалося, проте результати по білих людях виявилися більш цікавими. Майже у 70% європеоїдів знайшли генний варіант A2/A2: його носіям майже на 22% легше відмовлятися від сигарет, ніж власникам інших варіантів гена (A1/A1 і A1/A2).

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Останні два варіанти раніше вже пов'язували з ожирінням та наркоманією - мабуть, вони якимось чином посилюють залежність від згубних звичок.

Носіям цих варіантів знадобиться більш агресивна стратегія для відмови від сигарет, стверджує Мін Лі. Неясно також, як різні варіанти гена ANKK1 впливають на представників інших рас.