Британський пенсіонер виграв суд у Apple

Дані без попередження видалили у фірмовому магазині компанії, куди Уайт звернувся в грудні 2014 року з проханням перевірити справність його iPhone 5.

Приводом стало отримане пенсіонером текстове повідомлення, в якому говорилося, що гаджет не в порядку. Не виключено, що мова йшла про СМС-розсилку від шахраїв, передає Lenta.ru.

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У позові пенсіонер зазначив, що працівники поцікавилися, чи зробив він резервну копію данних тільки після того, як повернули йому пристрій. Стерті фото, за словами Уайта, мали для його родини особливу цінність, так як нагадували, що протягом року він лікувався від раку і зумів подолати хворобу, а влітку 2014 року одружився і провів медовий місяць на Сейшелах.

За рішенням суду, проголошеного 30 листопада, Уайт отримав від компанії 1,2 тисячі фунтів стерлінгів компенсації і 800 фунтів на покриття понесених ним судових витрат.

Він заявив, що ця перемога для нього важлива не в матеріальному, а в моральному плані, так як доводить, що проста людина може успішно відстояти свої права у суперечці з великою корпорацією.

Спочатку Уайт вимагав від Apple 5 тисяч фунтів, щоб оплатити повторний медовий місяць. Розгляд тривав протягом року.

Уайт самостійно представляв свої інтереси у суді, відмовившись від послуг юристів. За його словами, за 12 місяців розглядів Apple не продемонструвала спроб піти на компроміс або запропонувати компенсацію за видалені дані.