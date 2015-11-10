iPhone 6S як помічник для роботи

Новий iPhone 6S і iPhone 6S Plus - це не тільки іграшка, з унікальним дизайном, красиві сэлфи і розваги. Смартфони створені, як надійні помічники в повсякденному житті і вашому бізнесі. Кожен день програми на iOS 9 поліпшуються і адаптуються під новинку, тим самим додаючи корисні функції.

Ноутбуки – це, звісно, добре, але не завжди зручно їми користуватись, тим паче якщо ви знаходитесь в постійному русі. Мобільність та компактність пристроя стають досі виграшним фактором, щоб закінчити всі презентації та плани для вашої справи. Саме тому iPhone зараз замінює майже всі настільні пристрої, а завдяки спеціальним додаткам навіть випереджає ПК.

iPhone 6S Plus завдяки своїм розмірам одночасно замінить телефон та планшет. Робити презентації та готувати звіти стає набагато зручніше. Якщо синхронизувати смартфон з Apple Watch, то отримуєте додаткового помічника на своїй руці.

Додаток Passbook на годиннику зберігає всі ваші квитки та обов’язково нагадає вам про акції. Це дуже знадобиться тим, хто часто їздить у відрядження. Карти допомагають орієнтуватися на місцевості та будувати вірні маршрути, а дізнатися про курси валют можна не дістаючи смартфон з карману.

Сподіваємось, що цей ТОП додатків допоможе вашому бізнесу та роботі.

Wunderlist

Будь-яку успішну справу потрібно планувати. Це найбільш зрозумілий менеджер задач, який допоможе спланувати та вдало закінчити усі поставленні вами задачі. Створюйте проекти, списки, нагадування, прикріплюйте документи. В додатку є можливість спільної праці: обговорюйте та делегуйте задачі.

Evernote Scannable

Чудовий сканнер, який зробить цифрові копії вашх документів за лічені секунди. Розпізнає навіть дрібні документи, як візитки та чеки.

Converter Plus

Ця програма може похвалитися своєю функціональністю, адже підтримує більш ніж 150 валют світу. Відображення відбувається одразу в декількох одиницях. Калькулятор та багато іншого створюють додатковий плюс цьому додатку.

Google перекладач

Найкращий перекладач для iPhone 6S. Перекладає з 80 різних мов, а також є підтримка голосового перекладу, приклади використовування окремих фраз та слів, фунція «фотопереклад»

MoneyWiz 2

Дуже корисний додаток для обліку ваших фінансів. З легкістю можна звести дебет з кредитом і не забувайте вносити ваші доходи та витрати. Варто відмітити можливість введення декількох рахунків, підтримку зіставлення бюджету та звіти за обранний період часу. Синхронизується з Мас-версією та переносить всю необхідну інформацію.

Pocket

Додаток, який повинен бути встановлений у кожної сучасної людини на iPhone. Він дозволяє додати всі відео, що сподобались Вам, статті та інший контент із сеті в локальне сховище, щоб у будь-який час ви змогли проглянути їх без доступу до інтернета.

Dropbox

Чудовий менеджер збереження ваших файлів, який розпізнає безліч форматів. Його можна підключити до iCloud та інших сервісів. Є можливість підключення інших користувачів до спільного файлу.

Яндекс. Карты

У наш час неможливо без карт та навігації. Сервіс допоможе знайти будь-який адрес та побудує оптимальний маршрут для поїздки. Дізнавайтеся про всі затори у місті. Додаткові функції: панорамні фото вулиць, супутникові фото та маршрути громгромадського транспорту (доступно для 21 міста України)

iCatcher!

Досі зручний та незвичайний менеджер підкастів. Ви зможете насолоджуватись улюбленими шоу у будь-який час. Підтримка на всіх Apple пристроях, у тому числi на Apple Watch. Із додаткових функцій: керування жестами, налаштування швидкості відображення, вбудований браузер, захист плейлиста паролем та відображення на Apple TV.

Foursquare и Swarm

Два зв’язаних між собою додатка. Якщо не знаєте де повечеряти або провести ділову зустріч, то Foursquare визначить найбільш влучний варіант ресторана або кафе згідно до вашого місця знаходження. Також програма показує коментарі та оцінки відвідувачів закладу. Разом із Swarm ви завжди будете в курсі, де знаходяться ваші друзі, колеги та ділові партнери. Додаток дозволяє залишити чекін у тому місці, де ви знаходитесь. У деяких закладах за чекін можна отримати частування та ін.