В Китаї знайшли найдавніші персики в світі

Цим фруктам виявилося 2,5 мільйона років, і виникли вони ще до появи людей на даній території. Про відкриття повідомляє Lenta.ru з посиланням на Scientific Reports.

За формою сплющені від часу кісточки нічим не відрізняються від сучасних - вони овальні і покриті численними борозенками. Однак за розміром вони сильно поступалися фруктам, які продаються в магазинах: не більше 5 сантиметрів в діаметрі, вважають вчені.

Читайте такожОдна з найстаріших золотих прикрас у світі знайдена в Болгарії

Кісточки знайшли ще в 2010 році, під час прокладки нової дороги біля автовокзалу в Куньміні (столиці провінції Юннань). Скам'янілості знаходилися в шарах породи, які належать до епохи пліоцену (5,3-2,6 мільйона років тому). Кісточки були настільки схожі на сучасні, що місцевий ботанік Тао Су відправив їх у США для перевірки сучасними методами - щоб упевнитися, що кісточка не потрапила в ґрунт недавно (наприклад, її кинув будівельник, що з'їв персик на роботі). Проте вчені з'ясували, що насіння всередині кісточки були витіснені залізом, а оболонка рекристалізувалася - явні ознаки стародавнього віку.

Про те, що персики вирощували в Китаї починаючи з найдавніших часів, вченим уже було відомо. Ці фрукти згадуються в «Книзі пісень» (Шицзін) - віршованій антології, куди увійшли пісні і вірші XI - VI століть до нашої ери. Кісточки від персиків віком 8 тисяч років знаходили в поселеннях епохи неоліту (наприклад, в провінції Чжецзян).

Однак нове відкриття говорить про те, що персики еволюціонували як в рамках природного відбору, так і під впливом людини. Ймовірно, фрукти були цінним харчовим ресурсом для великих приматів - у тому числі і для вимерлого Homo erectus. Гомініни, поїдаючи персики, допомогли фруктам поширитися великою територією, вважають учені.

За одними лише кісточками дослідникам не вдалося визначити, чи належать знайдені персики до сучасного виду Prunus persica. До прояснення цього питання вони запропонували виділити фрукти в окремий вид - Prunus kunmingensis.