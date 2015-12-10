Японська станція Akatsuki передала на Землю знімки Венери (фото)

Це відбулося вперше після успішного виходу станції на орбіту Венери. Про це повідомляється на сайті Японського аерокосмічного агентства, передає Lenta.ru.

На орбіту станція Akatsuki вийшла 7 грудня 2015 року. Навколо планети вона рухається по сильно витягнутій орбіті з перицентром в 400 кілометрів і апоцентром в 440 тисяч кілометрів. Період обігу станції навколо планети дорівнює 14 діб та 14 годині.

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Наукове обладнання, встановлене на станції, включає ультрафіолетову камеру, довгохвильову інфрачервону камеру, а також 1-мікрохвильову і 2-мікрометрохвильову камеру. Основним призначенням Akatsuki є дослідження атмосфери Венери.

Маневри, проведені в 2010 році, не дозволили Akatsuki вийти на розрахункову орбіту. Станція була запущена 21 травня 2010 року з космодрому Танегасіма за допомогою ракети H-IIA. Вартість місії Akatsuki оцінюється в 210 мільйонів доларів.