Астрономи побачили суперземлю на околиці Сонячної системи

Результати своїх досліджень автори опублікували на сайті arXiv.org, передає Lenta.ru. На думку вчених, виявлене ними небесне тіло може виявитися найвіддаленішим з відомих об'єктів в Сонячній системі. Наявні у вчених дані поки не дозволяють точно визначити його розміри і віддаленість від Землі.

Читайте такожNASA показало, як змінюється космічна погода Сонячної системи (відео)До свого відкриття вчені прийшли за допомогою спостережень на обсерваторії ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array). Потенційну суперземлю астрономи спостерігали двічі: в липні 2014 і травні 2015 років.

Вчені висувають три гіпотези природи небесного тіла (при цьому схиляються до першої). Перше припущення: виявлений об'єкт є суперземлею, яка приблизно вдвічі більша ніж Земля і віддалена від Сонця на відстань 300 астрономічних одиниць.

Друга гіпотеза полягає в тому, що небесне тіло є карликовою планетою, що знаходиться на відстані близько 100 астрономічних одиниць від Землі. Це далі, ніж карликова планета Седна, але ближче, ніж V774104.

Третя - незвичайний об'єкт є коричневий карлик, розташований на відстані 20 тис. астрономічних одиниць від Землі. Вчені збираються продовжити дослідження незвичайного небесного тіла, а їх гіпотези поки не отримали визнання астрономічного співтовариства.

Раніше повідомлялося, що найближча до Сонця суперземля знаходиться поза системи на відстані 20 світлових років від Землі. Об'єкт під назвою HD 219134b обертається навколо зірки Глізе 892 в сузір'ї Кассіопеї.

Суперземлею називається кам'яниста планета або екзопланета (планета, розташована поза Сонячною системою) з масою більше, ніж у Землі, але менше, ніж у газових гігантів Юпітера і Сатурна.