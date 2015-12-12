На розробку штучного інтелекту IT-компанії виділили $1 мільярд

Серед жертводавців - генеральний директор Tesla Motors і SpaceX Ілон Маск, співзасновник Paypal Пітер Тіл, а також керівництво Amazon Web Services і індійського телекомунікаційного гіганта Infosys Tech, передає Бі-бі-сі. При цьому керівництво самої OpenAI стверджує, що в найближчі роки витратить на дослідження лише малу частину цієї суми.

Читайте такожТест Тюрінга виявився "не по зубах" штучному інтелектуЯк сказано на сайті організації, вона прагне "поставити штучний інтелект на службу всьому людству в цілому, без необхідності генерувати прибуток".

"Важко зрозуміти, яку користь може принести суспільству штучний інтелект рівня людського розуму, і в рівній мірі важко собі уявити, наскільки він може нашкодити суспільству у разі неправильного проектування або використання", - відзначають в OpenAI.

"Штучний інтелект повинен стати природним розвитком людського волевиявлення і зобов'язаний бути розповсюджений так широко, вільно і безпечно, як це тільки можливо", - автори розкривають свою думку.

У листопаді про своє бажання інвестувати мільярд доларів у штучний інтелект повідомило керівництво японського автоконцерну Toyota.

При цьому вчені і техніки різних країн, включаючи Ілона Маска, в липні підписали відкритий лист із закликом зупинити гонку озброєнь устворенні роботів-вбивць.

У минулому році британський фізик-теоретик Стівен Хокінг заявив, що штучний інтелект може випередити людину в самовідтворенні та індукуванні еволюції.

При цьому інші експерти стверджують, що загрози для людини роботи в найближчому майбутньому створювати не будуть.