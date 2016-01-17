У Бельгії астрономи назвали сузір'я на честь Девіда Боуї

Воно складається із семи зірок, які входять до інших сузір'їв, тому створене астрономами з Бельгії має неофіційний статус, повідомляє Rolling Stone.

Зазначається, що якщо їх з'єднати, виходить зображення блискавки із альбому Боуї Aladdin Sane 1973 року.

Вчені наголосили, що всі зірки, які входять в неофіційне сузір'я, розташовані недалеко від Марса.

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Нагадаємо, 11 січня легендарний британський музикант Девід Боуї помер на 70-му році життя.

Девід Боуї отримав широку популярність на початку 1970-х років завдяки своїм музичним експериментам, зокрема пісні Space Oddity, випущеній в 1969 році. У 1975-му він мав великий успіх у США із синглом Fame, написаним разом з Джоном Ленноном. Боуї також співпрацював з Queen.