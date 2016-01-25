Учені прогнозують війну на Землі через космічне сміття

Про це розповідається в статті, опублікованій в журналі Acta Astronautica, пише Lenta.ru з посиланням на The Guardian.

На думку дослідників, уламки, які засмічують космос, незабаром будуть нести загрозу для космічних апаратів. При цьому буде досить проблематично з'ясувати, чи були супутники пошкоджені уламками космічних апаратів, чи виведені з ладу однією з країн.

Згідно з інформацією, наданою NASA і Роскосмосом, на орбіті Землі перебуваютьпонад 23 тисячі фрагментів космічних апаратів розміром більше десяти сантиметрів. При цьому всього в ближньому космосі більше трильйона уламків різних розмірів. Зосереджені вони на висоті від 160 до 745 кілометрів над поверхнею планети.

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Саме там працюють більшість військових супутників різних країн. В останні 20 років, за інформацією вчених, раптово було втрачено зв'язок з десятком військових супутників. Можливою причиною цього може бути зіткнення з космічним сміттям. Вчені зазначають, що воно становить небезпеку не тільки для супутників, але й для Міжнародної космічної станції.