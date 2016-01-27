Фізик вистрелив собі в живіт з автомата заради незвичайного експерименту (відео)

Норвезький фізик Андреас Валь (Andreas Wahl) вирішив продемонструвати закони природи за допомогою власного тіла. Він вистрілив собі в живіт з автомата під водою.

Відео про цей подвиг зняла норвезька телерадіокомпанія NRK, повідомляє Лента.ру з посиланням на CNET.

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Автомат встановили на спеціальній тринозі на відстані декількох метрів від Валя на дні басейну. Фізик зробив постріл, потягнувши за мотузку, інший кінець якої був прив'язаний до спускового гачка.

З ученим нічого не сталося. Так як вода є більш щільним середовищем, ніж повітря, швидкість кулі падає до безпечних для людини величин практично відразу після пострілу.

Раніше у січні 2016 року фізик падав з великої висоти, тримаючись за мотузку з прив'язаним до неї чайником і проходив крізь полум'я — для демонстрації дії відцентрової сили і випаровування відповідно.

Відео NRK