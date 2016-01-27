Фізик вистрелив собі в живіт з автомата заради незвичайного експерименту (відео)
Фізик зробив постріл, потягнувши за мотузку, інший кінець якої був прив'язаний до спускового гачка.
Норвезький фізик Андреас Валь (Andreas Wahl) вирішив продемонструвати закони природи за допомогою власного тіла. Він вистрілив собі в живіт з автомата під водою.
Відео про цей подвиг зняла норвезька телерадіокомпанія NRK, повідомляє Лента.ру з посиланням на CNET.
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Автомат встановили на спеціальній тринозі на відстані декількох метрів від Валя на дні басейну. Фізик зробив постріл, потягнувши за мотузку, інший кінець якої був прив'язаний до спускового гачка.
З ученим нічого не сталося. Так як вода є більш щільним середовищем, ніж повітря, швидкість кулі падає до безпечних для людини величин практично відразу після пострілу.
Раніше у січні 2016 року фізик падав з великої висоти, тримаючись за мотузку з прив'язаним до неї чайником і проходив крізь полум'я — для демонстрації дії відцентрової сили і випаровування відповідно.