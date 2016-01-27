Samsung слідом за Apple почне щорічно обмінювати старі смартфони на нові

За інформацією південнокорейської газети Electronic Times, яку цитує Reuters, Samsung може запустити програму обміну старих смартфонів на нові починаючи з березня, коли новий флагманський смартфон компанії Galaxy S7 надійде в продаж у Південній Кореї, передає РБК.

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Програма обміну буде схожа з тією, що в минулому році запустила Apple: володарі смартфонів Samsung зможуть міняти свої старі смартфони на нові моделі кожен рік. За інформацією Electronic Times, акція поки буде діяти в Південній Кореї, але в подальшому може поширитися на інші країни.

Офіційний представник компанії Samsung відмовився коментувати інформацію про запуск програми обміну.

У вересні 2015 року Apple представила програму iPhone Upgrade Program, в рамках якої користувачам продуктів компанії пропонують кожен рік міняти старий смартфон на нову версію за щомісячну абонентську плату від $32 до $44 (в залежності від розміру пам'яті моделі). Для того щоб взяти участь в програмі, користувач повинен укласти дворічний контракт з Apple і кредитну угоду з Citizens Bank N. A.