"ВКонтакте" спростовує інформацію про підготовку платного музичного сервісу

Про це кореспонденту ТАСС повідомили в прес-службі компанії.

"ВКонтакте" не буде обмежувати доступ до свого основного музичного сервісу або робити його платним", - підкреслив офіційний представник соцмережі.

У четвер у ряді ЗМІ з'явилася інформація про те, що "ВКонтакте" нібито збирається ввести платну підписку на доступ до музичного контенту.

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"Після досягнення домовленостей з усіма правовласниками ми будемо тестувати різні формати монетизації музичного контенту, але на сайті музика залишиться безкоштовною", - додав співрозмовник агентства.

Загальнодоступний музичний сервіс надається в соцмережі на всіх платформах, крім мобільного додатку на операційній системі Apple iOS.

"ВКонтакте" є найбільшою європейською соціальною мережею, що нараховує понад 300 млн зареєстрованих акаунтів. Кожен місяць, згідно зі статистикою компанії, на сайт заходять більше 86 млн користувачів. У 2015 році "ВКонтакте" стала беззаперечним лідером за обсягами трафіку серед соцмереж в російськомовному сегменті інтернету.