Цукерберг хоче збільшити аудиторію Facebook до 5 мільярдів людей

Про це він заявив під час заходу, присвяченого 12-річчю компанії, повідомляє Лента.ру з посиланням на USA Today.

«Ми хочемо остаточно підключити всіх і зробимо це за допомогою влади і компаній по всьому світу», — підкреслив Цукерберг.

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Голова Facebook також зазначив, що населенню країн, що розвиваються, доступ до інтернету забезпечать дрони Aquila, що розробляються компанією. «Вони працюють на сонячній енергії, будуть просто літати над містами і роздавати інтернет. Звучить трохи ненормально, правда?» — пожартував він.

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У четвер, 4 лютого соціальна мережа відзначила своє 12-річчя. В цей день Facebook запустив нову функцію «День друзів», яка автоматично створює персоніфіковані відеопідбірки про друзів користувача. Кліп автоматично монтується з фотографій з друзями, але знімки також можна відібрати вручну.