NASA опублікувало новий знімок Тефії і кілець Сатурна
Дослідники місії Cassini представили нове зображення одного з супутників Сатурна. На знімку можна побачити Тефію, яка "зависла" під кільцями планети.
Як повідомляється на сайті NASA, на перший погляд може здатися, що Тефія розташовується між кільцями Сатурна, але насправді це є ілюзією, передає DT.UA. Кільця розташовуються тільки зверху, а смуги внизу зображення - всього лише тінь, яку вони кидають на планету. Тефія, діаметром 1062 км, складається в основному з водяного льоду, на ній були також виявлені сліди аміачного і метанового льоду.
Читайте такожNASA опублікувало знімок найменшого супутника Сатурна у високій роздільній здатності
Зображення було отримано 23 листопада 2015 року на відстані 60 тис. км до поверхні Тефії.
Космічна станція Cassini-Huygens, вартістю понад $3 млрд, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана. Cassini названа на честь італійського вченого Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (ділення Кассіні). Cassini-Huygens - одна з найбільш грандіозних космічних станцій, коли-небудь запущених в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору.