NASA опублікувало новий знімок Тефії і кілець Сатурна

Як повідомляється на сайті NASA, на перший погляд може здатися, що Тефія розташовується між кільцями Сатурна, але насправді це є ілюзією, передає DT.UA. Кільця розташовуються тільки зверху, а смуги внизу зображення - всього лише тінь, яку вони кидають на планету. Тефія, діаметром 1062 км, складається в основному з водяного льоду, на ній були також виявлені сліди аміачного і метанового льоду.

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Зображення було отримано 23 листопада 2015 року на відстані 60 тис. км до поверхні Тефії.

Космічна станція Cassini-Huygens, вартістю понад $3 млрд, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана. Cassini названа на честь італійського вченого Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (ділення Кассіні). Cassini-Huygens - одна з найбільш грандіозних космічних станцій, коли-небудь запущених в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору.