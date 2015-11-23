Знімки Сатурна за 11 років поєднали у відеоролик

В ролик, розміщений на сайті видання, увійшли всі 341 805 знімків, зроблених Cassini з 6 лютого 2004 року по 15 вересня цього року, передає Lenta.ru. Видання зазначає, що глядач легко може дізнатися, що відбувалося на планеті в будь-який значущий для неї день цього періоду. Навіть при прискореному показі зображень тривалість ролика склала 3 години 48 хвилин.

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Чорно-біле відео, змонтоване з окремих знімків, за своєю естетикою нагадує авангардне кіно 1910-1920-х років. На сайті видання також викладені окремі ролики, присвячені найвідомішим супутникам планети: Енцеладу, Мімасу, Тетіс і Реї.

Місія Cassini-Huygens є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства. Основна мета - дослідження Сатурна, його кілець і найбільшого супутника планети, Титану. 15 жовтня 1997 року з мису Канаверал у Флориді був запущений автоматичний космічний корабель. 1 липня 2004 року він вийшов на орбіту Сатурна. 25 грудня 2004 року від супутника відокремився зонд Huygens, який 14 січня 2005 року висадився на поверхні Титану.