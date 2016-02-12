Вчені вперше показали світ очима оси
18:41, 12 лютого 2016Наука та IT
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Австралійські вчені записали на камери політ оси Cerceris australis. Їм вперше вдалося з'ясувати, як комахи вчаться запам'ятовувати шлях до свого гнізда (цей вид ос живе в крихітних ямках в землі).
Комаха запам'ятовує дорогу з допомогою орієнтирів / sciencemag.org
Залишаючи гніздо, оса завжди дивиться на нього зверху. Потім, відлітаючи все далі (описуючи кола в повітрі, які раз за разом розширюються), вона знову дивиться у напрямку будинку, передає Lenta.ru. Потім комаха запам'ятовує дорогу з допомогою орієнтирів: дерев, каменів, гілок. Зустрічаючи такі ознаки, оса пробує летіти направо і наліво від нього, визначаючи знайому картину - і так, крок за кроком, знаходить дорогу додому.
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Розшифровка цього алгоритму польоту, на думку вчених, допоможе в розробці більш досконалих літаючих роботів.
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