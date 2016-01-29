У NASA встановили, що майже половина поверхні Плутона вкрита водним льодом
Дослідники NASA опублікували відомості про те, що поверхня Плутона містить набагато більше водного льоду, ніж вважалося раніше.
Нові знімки, які були зроблені космічним апаратом New Horizons 14 липня 2015 року, показують, що водним льодом вкрита практично вся видима півкуля Плутона, повідомляє DT.UA. Представлені дослідниками знімки були скомбіновані з декількох фотографій, зроблених інструментом Ralph/Linear Etalon Imaging Spectral Array (LEISA) з різницею в 15 хвилин.
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Вчені порівняли карту водного льоду на Плутоні, складену за допомогою телескопів "Хаббл" і "Спітцер", і карту, складену з допомогою даних інструменту LEISA. Як відзначають дослідники, телескопи можуть виявити водний лід лише в разі його значного накопичення, крім того, він може легко "маскуватися" під метановий лід і бути пропущеним вченими. Інструмент LEISA показав всі можливі види льоду, які покривають поверхню Плутона.
Нові дані показують, що водним льодом покрита більша частина поверхні Плутона, ніж вважалося раніше. Разом з тим, як відзначають дослідники, навіть більш чутливий інструмент відзначає практично повну його відсутність на регіоні Плутона, який отримав назву "плато Супутник"
New Horizons - автоматична міжпланетна станція NASA, запущена в рамках програми "Нові рубежі" (New Frontiers) і призначена для вивчення Плутона і його природного супутника Харона. Запуск здійснено 19 січня 2006 року, з прольотом Юпітера (і гравітаційним маневром в його полі тяжіння) в 2007 році і Плутону - в 2015 році. Після прольоту повз Плутон апарат, можливо, вивчить один з об'єктів поясу Койпера. Повна місія станції New Horizons розрахована на 15-17 років.