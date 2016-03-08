Мін'юст США подав повторний позов Apple про злом iPhone наркоторговця

Міністерство юстиції США подало повторний позов на Apple з приводу злому пристрою, що належить обвинуваченому в незаконному обороті наркотиків Джан Феню (Jun Feng) в штаті Нью-Йорк (США), повідомляє Прайм.

"Раніше суддя в Нью-Йорку Джеймс Оренстайн виніс рішення, згідно з яким влада США за законом не можуть зобов'язати Apple зламати iPhone, власником якого є Джан Фень, і видати дані, що містяться в пристрої. За словами Оренстайна, вимога мін'юсту підриває фундаментальні принципи конституції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за допомогою цього смартфона влада сподівалася розкрити інших учасників схеми розповсюдження наркотиків, в якій брав участь Джан Фень.

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Процес проходить на тлі гучної справи мін'юсту Сполучених Штатів проти Apple про злом пристроя, що належить одному з терористів, атака яких у Сан-Бернардіно забрала життя 14 осіб. Мін'юст вимагає від корпорації розблокування iPhone Сайеда Різвана Фарука. Apple опирається спробам отримати доступ до зашифрованих даних, заявляючи, що це створить небезпечний прецедент для порушення прав користувачів та що аналогічні запити повинні розглядатися не в суді, а в конгресі, який повинен прийняти відповідні закони.

Як pfзначає агентство, на пристрої Джан Феня встановлена операційна система, що передує тій, на якій функціонує iPhone терориста. В її захисних механізмах використовувалася інша кодування.

"У Apple є технічна можливість обійти систему безпеки і отримати доступ до закодованої інформації в смартфоні", - йдеться в заяві мін'юсту.

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Міністерство юстиції апелює до рішення, винесеного судом у Каліфорнії, згідно з яким Apple зобов'язаний надати владі доступ до даних. Глава корпорації Тім Кук раніше заявив, що Apple спробує оскаржити рішення каліфорнійського суду.