Apple виграла судову суперечку з мін'юстом США про злом iPhone наркоторговця

Правоохоронні органи мали намір отримати доступ до смартфону iPhone 5S у жовтні 2015 року - до того, як в рамках резонансної справи про розстріл в Каліфорнії суддя наказав Apple забезпечити доступ до пристрою одного зі стрільців у Сан-Бернардіно, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters. Компанія це рішення оскаржує.

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Міністерство юстиції «розчароване» рішенням і планує звернутися у вищий суд, заявили у відомстві.

Хоча фігурант справи в Нью-Йорку Джан Фень вже визнав себе винним, мінюст досі вважає, що в смартфоні можуть бути докази, які зацікавлять слідство.

У компанії, в свою чергу, назвали рішення суду в Нью-Йорку гарною ознакою в суперечці з владою у справі про каліфорнійських стрілків.

25 лютого Apple зажадала від суду звільнити компанію від виконання раніше винесеного рішення зламати смартфон каліфорнійського терориста Сайеда Фарука. У зверненні до суду корпорація послалася на Першу поправку до Конституції США, яка охороняє свободу слова і гарантує компанії право «не бути змушеною до вислову».

17 лютого голова Apple Тім Кук у відкритому листі пояснив, що компанія не буде співпрацювати з ФБР, оскільки схема, за якою структура пропонує розблокувати телефон терориста, ставить під загрозу конфіденційність даних. Тім Кук назвав її «лазівкою», з допомогою якої можна буде розблокувати будь-який iPhone. Аналогічної думки дотримується викривач спецслужб Едвард Сноуден.

ФБР зажадав від Apple розробити програмне забезпечення, яке дозволило б обійти пароль на смартфоні без втрати даних.

У Мін'юсті США заявили, що Apple невірно трактує закон. Прокурори вважають, що компанія діє на догоду своїй репутації і маркетингової стратегії.

В результаті стрілянини, відкритої Фаруком і його дружиною Ташфин Малік 2 грудня в конференц-залі міста Сан-Бернардіно, загинули 14 людей. Ще 21 людина отримала поранення. Нападники були ліквідовані в ході перестрілки з поліцією. ФБР кваліфікувало подію як теракт.