Першу українську ядерну установку світового значення хочуть запустити вже цього року (фоторепортаж)

Дослідна установка “Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці” на базі Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ) має бути запущена у 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові сказав президент України Петро Порошенко.

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“Ми домовилися, що запуск буде вже цього року. Попередньо у жовтні”, - сказав президент.

Він зазначив, що інвестиції США в цей проект склали 85 млн доларів. Використані в ній новітні технології фізично унеможливлюють аварійні ситуації. Установка буде використовуватися для отримання медичних ізотопів і для матеріалознавчих досліджень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко відвідав ХФТІ, де ознайомився з роботою ядерної установки в режимі комплексного випробування та проектом зі створення ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів».

Президент та посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт взяли участь у контрольному пуску установки «Джерело нейтронів».

Глава держави назвав цей проект вдалим прикладом співробітництва в сфері ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї. Проект розроблено за підтримки США в рамках програм про нерозповсюдження ядерної зброї.

Порошенко наголосив, що Україна зробила величезний внесок у програму нерозповсюдження ядерної зброї. Це не лише добровільна відмова від третього в світі ядерного арсеналу, а й передача високозбагаченого урану, і співпраця з міжнародними організаціями для значного підвищення технологічної безпеки.

Президент наголосив, що Україна робить крок вперед у використанні новітніх технологій у цій галузі. Установка «Джерело нейтронів» дозволить проводити Україні сучасні дослідження у різних галузях науки та техніки, розробляти практично весь спектр радіоізотопів для потреб медицини та промисловості, а також вирішувати проблеми ядерної енергетики, продовжувати терміни експлуатації атомних електростанцій.

«Це перша ядерна установка світового значення, розроблена українськими фахівцями за роки незалежності», - наголосив глава держави.

Порошенко зазначив, що «це інвестиції в майбутнє». Новітні технології, які застосовані в цьому проекті, роблять фізично неможливими будь-яку аварійну ситуацію. Президент підкреслив необхідність підвищення заходів безпеки в атомній енергетиці, вдосконалення технологій зберігання ядерних відходів, вивченні можливості застосування ізотопів в медицині, аби налагодити їх виробництво в Україні і не купувати ці технології за кордоном.

Президент повідомив, що дасть відповідне доручення уряду щодо забезпечення повної переорієнтації медичній галузі на використання відповідних засобів українського виробництва.

Глава держави висловив впевненість, що посилення ринкової, маркетингової складової в роботі інститутів, які займаються фундаментальними науковими дослідженнями, - це і є майбутнє української науки. Президент підкреслив важливість залучення досвіду американських і європейських науковців та інститутів у цій галузі.

«Без перебільшення можна стверджувати, що Харківський фізико-технічний інститут є флагманом фізичної науки в Україні», - сказав президент, вітаючи науковців із запуском ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів».

Спільна робота українських спеціалістів щодо створення установки «Джерело нейтронів» проводиться разом із колегами з Аргонської національної лабораторії США, Германії, Китаю, Великобританії, Швейцарії, Франції.

Своєю чергою Пайєтт подякував Порошенку за підтримку проекту зі створення «Джерела нейронів», повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні.

У посольстві уточнили, що США виділили на цей проект 73 млн доларів.

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«Напередодні прийдешнього Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні, округ Колумбія, сьогоднішня церемонія - ще одна важлива віха в нашому співробітництві у галузі ядерної безпеки і непоширення зброї масового ураження. Сполучені Штати високо цінують провідну роль, яку відіграє Україна в цих найважливіших галузях, і ми з нетерпінням чекаємо на подальший розвиток цього успішного партнерства», - наголосили у посольстві.

Довідка УНІАН. 12 квітня 2011 року в США на той час президент України Віктор Янукович під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, який зберігався в ННЦ «ХФТІ». В обмін на відмову від урану у Харкові планували побудувати ядерну установку «Джерело нейтронів».