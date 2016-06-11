У джунглях Камбоджі знайшли мережу древніх міст - ЗМІ

Археологи виявили в джунглях Камбоджі безліч середньовічних міст, про яких було відомо раніше, повідомляє Російська служба Би-Би-Си з посиланням на британську газету Guardian.

В 13 червня результати дослідження будуть опубліковані в журналі Journal of Archaeological Science.

В цей же день австралійський археолог Деміан Еванс та його колеги представлять результати дослідження, які можуть змінити сучасні уявлення про історію Азії.

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Дослідники використовували технологію лазерного сканування з повітря. Ця технологія була застосована 2015 року: тоді було реалізовано великий археологічний проект та проскановано 1,9 тисячі квадратних кілометрів джунглів.

Міста були виявлені навколо храмового комплексу Ангкор-Ват, присвяченого богу Вішну. Храм є одним з найбільших коли-небудь створених культових споруд у світі. Він був побудований в першій половині XII століття.

Виявилося, що в джунглях в регіоні, де розташований храм, розташовані міста, чий вік становить від 900 до 1,4 тисяч років. Причому міста можуть виявитися досить великими: деякі з них можуть за розміром виявитися рівними столиці Камбоджі Пномпеню.

Археологи вважають, що міста могли утворити цілу імперію, яка в ХІІ столітті могла бути найбільшою на Землі.