SpaceX вибрала ракету для повторного польоту
15:09, 18 липня 2016Наука та IT
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Компанія SpaceX обрала сходинку, яка вперше буде повторно використана для запуску ракети-носія. Нею стане пристрій CRS-8, який вперше успішно приземлився на безпілотну плавучу баржу в квітні 2016 року.
SpaceX вибрала ракету для повторного польоту / spacex.com
Про це представник компанії розповів на прес-брифінгу після запуску Falcon 9, передає N+1.
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У червні генеральний директор компанії Ілон Маск оголосив, що перший повторний пуск заплановано на вересень або жовтень 2016 року, однак на момент оголошення не було відомо, яка саме ступінь буде використана.
Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 з космічним кораблем Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Перша ступінь ракети, що повертається, успішно сіла на наземний майданчик на космодромі.
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