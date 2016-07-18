SpaceX вибрала ракету для повторного польоту

Про це представник компанії розповів на прес-брифінгу після запуску Falcon 9, передає N+1.

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У червні генеральний директор компанії Ілон Маск оголосив, що перший повторний пуск заплановано на вересень або жовтень 2016 року, однак на момент оголошення не було відомо, яка саме ступінь буде використана.

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 з космічним кораблем Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Перша ступінь ракети, що повертається, успішно сіла на наземний майданчик на космодромі.