Toyota восени представить Yaris T-Sport (фото)

Toyota на Паризькому автосалоні представить серійну версію Yaris T-Sport. Прем`єра аналогічного концепту пройшла весною на автосалоні в Женеві.

Заряджений хетчбек оснащуватиметься бензиновим двигуном об`ємом 1,8-літра і потужністю 132 кінські сили. Фірмова система зміни фаз газорозподілу VVT-i дозволила добитися від мотора не тільки високих динамічних якостей, але і економічності.

Враховуючи невелику питому вагу, Yaris обіцяє стати одним з найшвидших серійних автомобілів компакт-класу. Його максимальна швидкість сягатиме 194 кілометрів в годину. Змінена в порівнянні з базовою версією підвіска дозволяє добитися кращої керованості на збільшеній швидкості.

Зовні Yaris T-Sport відрізняють фірмовий сірий колір Storm Grey і змінені задні фари. Також на машину встановлюється оригінальний аеродинамічний обвіс, фальшрадіаторні грати, хромована вихлопна труба. Як наголошується в прес-релізах, нові легкосплавні 17-дюймові диски зроблять Yaris агресивнішим, і дозволять виділитися з потоку.

У версії T-Sport в інтер`єр Yaris додані "спортивні нотки" у вигляді натуральної шкіри, металевих вставок і триспицевого керма .

Лєнта.ру