На пляжах Дубая рятувати потопаючих будуть роботи
22:07, 05 вересня 2016Наука та IT
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Рятувати потопаючих на пляжах Дубая будуть роботи – з відповідною ініціативою виступив міський муніципалітет.
REUTERS
Робот здатний розвивати швидкість до 35 км/год, що в 12 разів швидше середньої швидкості пересування у воді, передають Російські Емірати. Робот довжиною 125 см і вагою 11 кг здатний долати відстань до 130 км.
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Роботи призначені для роботи в найважчих кліматичних умовах, включаючи океанські хвилі: кожен може одночасно врятувати 4-5 осіб.
Вони працюють від батарейок, які можна перезарядити протягом години.
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