На пляжах Дубая рятувати потопаючих будуть роботи

Робот здатний розвивати швидкість до 35 км/год, що в 12 разів швидше середньої швидкості пересування у воді, передають Російські Емірати. Робот довжиною 125 см і вагою 11 кг здатний долати відстань до 130 км.

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Роботи призначені для роботи в найважчих кліматичних умовах, включаючи океанські хвилі: кожен може одночасно врятувати 4-5 осіб.

Вони працюють від батарейок, які можна перезарядити протягом години.