Учені виявили спосіб, як подолати сильний головний біль без таблеток

Йога та медитації ефективно долають головний біль і навіть сильні мігрені, передає ТСН.

Учені національного інститут здоров'я США провели велике дослідження і встановили: навіть нетривалі заняття йогою або медитації є доволі ефективними при управлінні хронічним болем.

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До слова, у США понад сто мільйонів людей відчувають періодичний головний біль, що триває цілих 12 тижнів на рік.

Тож дослідження показали: люди, що страждають на мігрені, охоче відмовляються від медикаментів через виникнення побічних ефектів. А от практикування йоги та медитацій – один з найкращих способів хоч і не позбутись болю остаточно, але принаймні суттєво зменшити його.